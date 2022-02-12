Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции

Анкара, 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о снижении налога на продажу основных продуктов питания с 8 до 1%, поскольку показатели инфляции приближаются к 20-летнему максимуму. В прошлом месяце она достигла 48,69%, что стало самым высоким значением за все время нахождения у власти «Партии справедливости и развития» (ПСР).

«Все эти сокращения помогут нам в борьбе с инфляцией», — заявил Эрдоган.

Последние шаги позволят снизить конечную стоимость молочных продуктов, свежих и сушеных фруктов, овощей, растительного масла и других видов продовольствия, считают в правительстве. Таким образом власти страны стремятся сгладить недовольство и недоверие населения, которое, судя по предварительным опросам, вряд ли вновь проголосует за нынешнего главу государства на приближающихся президентских выборах.

Turkey's Erdogan slashes VAT on basic foods as inflation spirals https://t.co/fjzTBasXHW — Nigerian Dailies (@nigeriandailies) February 12, 2022

Как сообщается, из-за падения покупательной способности лиры, а также резкого роста тарифов на газ и электричество граждане республики несколько дней назад начали массово выходить на акции протеста. Также митинги планировалось провести и на этих выходных.

В прошлом месяце турецкий президент в четвертый раз с 2019 года сменил главу государственного статистического агентства TÜİK. Причиной стало недовольство Эрдогана показателями инфляции, которые были опубликованы организацией. Но если бы лидер республики узнал реальные цифры, которые по данным экономистов значительно хуже официальных, то, несомненно, расстроился бы еще сильнее.

Last weekend, thousands of Turks took to the streets to protest electricity price hikes. They can thank President Erdogan for #Turkey's inflationary hell. RTE's disastrous economic policies have FUELED #inflation, which I measure at 105.3%/yr.pic.twitter.com/DynEqryWcq — Steve Hanke (@steve_hanke) February 10, 2022

Президент Турции за последние годы сменил множество высокопоставленных сотрудников Минфина и Центробанка из-за их неспособности справиться с растущим кризисом. Многие из них потеряли свои должности, пытаясь указать Эрдогану на недостатки его экономического курса. В частности, было отстранено от дел немало важных чиновников, которые заявляли о необходимости повысить банковскую ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Однако глава государства продолжает продвигать свое «решение» проблемы, в том числе путем устранения неугодных и несогласных. На деле все это лишь усугубляет ситуацию, поскольку частая смена ответственных лиц подрывает доверие к денежно-кредитной политике страны.