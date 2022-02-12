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Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции

Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
Global Look Press  /  Can Ozer/Keystone Press Agency

Анкара, 12 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о снижении налога на продажу основных продуктов питания с 8 до 1%, поскольку показатели инфляции приближаются к 20-летнему максимуму. В прошлом месяце она достигла 48,69%, что стало самым высоким значением за все время нахождения у власти «Партии справедливости и развития» (ПСР).

«Все эти сокращения помогут нам в борьбе с инфляцией», — заявил Эрдоган.

Последние шаги позволят снизить конечную стоимость молочных продуктов, свежих и сушеных фруктов, овощей, растительного масла и других видов продовольствия, считают в правительстве. Таким образом власти страны стремятся сгладить недовольство и недоверие населения, которое, судя по предварительным опросам, вряд ли вновь проголосует за нынешнего главу государства на приближающихся президентских выборах.

Как сообщается, из-за падения покупательной способности лиры, а также резкого роста тарифов на газ и электричество граждане республики несколько дней назад начали массово выходить на акции протеста. Также митинги планировалось провести и на этих выходных.

В прошлом месяце турецкий президент в четвертый раз с 2019 года сменил главу государственного статистического агентства TÜİK. Причиной стало недовольство Эрдогана показателями инфляции, которые были опубликованы организацией. Но если бы лидер республики узнал реальные цифры, которые по данным экономистов значительно хуже официальных, то, несомненно, расстроился бы еще сильнее.

Президент Турции за последние годы сменил множество высокопоставленных сотрудников Минфина и Центробанка из-за их неспособности справиться с растущим кризисом. Многие из них потеряли свои должности, пытаясь указать Эрдогану на недостатки его экономического курса. В частности, было отстранено от дел немало важных чиновников, которые заявляли о необходимости повысить банковскую ключевую ставку для борьбы с инфляцией. Однако глава государства продолжает продвигать свое «решение» проблемы, в том числе путем устранения неугодных и несогласных. На деле все это лишь усугубляет ситуацию, поскольку частая смена ответственных лиц подрывает доверие к денежно-кредитной политике страны.

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