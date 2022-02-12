Бывшего командующего армии Чили задержали по подозрению в коррупции

Сантьяго, 12 февраля. В Чили арестовали бывшего главнокомандующего армией Оскара Изурьету Феррера, его обвиняют в нецелевом расходовании средств. Об этом сообщает портал InfoBay.

Ordenaron la detención del ex comandante en Jefe del Ejército de Chile por corrupción | Por Cristián Torres https://t.co/IOooKPcvZV — Infobae América (@infobaeamerica) February 12, 2022

Экс-главнокомандующего армии приказал арестовать министр военного трибунала Роми Рутерфорд. После задержания Ферреру допрашивали в течение 10 часов. По данным чилийских СМИ, в настоящее время по делу о коррупции в армии проходят 54 обвиняемых, включая бывших главнокомандующих Хуана Мигеля Фуэнтеальбу и Умберто Овьедо.

На Ферреру указали двое свидетелей, которые занимались бухгалтерией экс-военачальника: это полковник Серхио Васкес и его предшественник по финансовой части Хорхе Кортес. По их словам, во времена Овьедо средства для «свободного распоряжения» достигали суммы в 750 млн долларов, подобная ситуация наблюдалась и при руководстве Ферреры.

Согласно заявлению суда, разбирательство будет продолжаться «до разрешения процессуальной ситуации 14 февраля следующего года».

Ранее стало известно, что дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов.