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Бывшего командующего армии Чили задержали по подозрению в коррупции

Весь мир
Бывшего командующего армии Чили задержали по подозрению в коррупции
prt scr twitter.com/Ejercito_Chile  /  Официальный аккаунт армии Чили

Сантьяго, 12 февраля. В Чили арестовали бывшего главнокомандующего армией Оскара Изурьету Феррера, его обвиняют в нецелевом расходовании средств. Об этом сообщает портал InfoBay.

Экс-главнокомандующего армии приказал арестовать министр военного трибунала Роми Рутерфорд. После задержания Ферреру допрашивали в течение 10 часов. По данным чилийских СМИ, в настоящее время по делу о коррупции в армии проходят 54 обвиняемых, включая бывших главнокомандующих Хуана Мигеля Фуэнтеальбу и Умберто Овьедо.

На Ферреру указали двое свидетелей, которые занимались бухгалтерией экс-военачальника: это полковник Серхио Васкес и его предшественник по финансовой части Хорхе Кортес. По их словам, во времена Овьедо средства для «свободного распоряжения» достигали суммы в 750 млн долларов, подобная ситуация наблюдалась и при руководстве Ферреры.

Согласно заявлению суда, разбирательство будет продолжаться «до разрешения процессуальной ситуации 14 февраля следующего года».

Ранее стало известно, что дальнобойщики в Чили вышли на акции протеста против нелегальных мигрантов.

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коррупция армия чили
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