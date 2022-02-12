ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь

Сегодня, 12 февраля, ушла из жизни актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Ее госпитализировали 10 февраля с положительным тестом на коронавирус, врачи диагностировали у нее геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Артистка скончалась в реанимации.

За свою творческую карьеру Зинаида Кириенко участвовала в съемках порядка 36 фильмов, о ней снято более 15 документальных лент. За заслуги в области киноискусства она была удостоена восьми наград. ФАН вспоминает лучшие работы актрисы в кино, которые принесли ей признание и любовь зрителя.

«Тихий Дон», 1958

В фильме режиссера Сергея Герасимова «Тихий Дон», созданном по одноименному роману Михаила Шолохова, Кириенко сыграла жену главного героя Григория Мелехова — Наталью Мироновну Мелехову (в девичестве Коршунова).

Кадр из фильма «Тихий дон» /

Будущая звезда советского кинематографа была ученицей Герасимова, и есть мнение, что изначально режиссер планировал отдать роль Натальи именно ей. Зрители пришли в восторг от трехсерийной драматической киноэпопеи, а Кириенко эта роль принесла всесоюзную известность: она поистине стала признанной советской кинозвездой 50-60 годов.

«Сорока-воровка», 1958

Полнометражная картина режиссера Наума Трахтенберга «Сорока-воровка» продолжила успех новоиспеченной звезды. Картина создана на основе одноименной повести Александра Герцена. Кириенко сыграла главную роль: талантливая крепостная актриса Анета, которая не смогла принять ухаживания влиятельного господина и предпочла жизни смерть. Фильм создан в классической концепции того времени: по сюжету пьеса практически осталась без изменений. Также было отмечено, что актеры максимально передали характеры своих героев.

Кадр из фильма «Сорока-воровка» /

Отчасти эта роль отложила некий отпечаток на реальной жизни актрисы, когда спустя несколько лет из-за отказа принять ухаживания высокопоставленного чиновника, Кириенко оказалась в «черном списке», ее довольно долго не приглашали в кино.

«Судьба человека», 1959

Картина, созданная на основе одноименного рассказа Михаила Шолохова, стала дебютной работой режиссера Сергея Бондарчука.

Кадр из фильма «Судьба человека» /

Военная драма рассказала историю русского солдата Андрея Соколова, жену которого сыграла Зинаида Кириенко. На долю вояки выпали страшные жизненные испытания: он потерял дом, лишился семьи и оказался в концлагере. Однако, несмотря на все тяготы, его дух не был сломлен, он остался человеком и не лишился способности любить. А судьба уготовила ему новую жизнь, которая начинается со встречи с маленьким мальчиком-сиротой.

«Повесть пламенных лет», 1960

Первая игровая широкоформатная лента в СССР, снятая в 1960 году режиссером Юлией Солнцевой. Спустя три месяца после премьеры картина была удостоена приза за лучшую режиссерскую работу на Каннском кинофестивале. Впервые награду подобного рода получила женщина.

Кадр из фильма «Повесть пламенных лет» /

В этой картине Зинаида Кириенко сыграла Марию — одну из главных женских ролей.

«Казаки», 1961

Приглашение на съемки фильма «Казаки» режиссера Василия Пронина стало для Зинаиды Кириенко судьбоносным. Она познакомилась со своим будущим супругом Валерием Тарасевским, за которого впоследствии вышла замуж и родила сына. Именно в этот период из-за властного ухажера, которого отвергла Кириенко, ее перестали приглашать на главные роли в кино.

Кадр из фильма «казаки» /

«Любовь земная», 1974

Картина «Казаки» — экранизация одноименной повести. Кириенко здесь досталась роль Марьяны, девушки, в которую влюбляется главный герой картины. Однако счастье молодым так и не улыбнулось.

Запрет на приглашение Кириенко в кино осмелился нарушить режиссер Евгений Матвеев, который позвал актрису на роль Ефросиньи Дерюгиной, жены главного героя в фильм «Любовь земная». Социальная мелодрама по мотивам романа Петра Проскурина «Судьба» рассказала зрителю о жизни советской деревни 30 годов.

Кадр из фильма «Любовь земная» /

«Любить по-русски — 2», 1996

Стоит отметить, что между кинематографистом и артисткой сложилась теплая дружба, которая длилась долгие годы.

Вторая часть трилогии фильмов «Любить по-русски» режиссера Матвеева стала для Зинаиды Кириенко некой чертой, после выхода которой она перестала часто появляться перед камерой, так как стоящие роли кинозвезде 60-х стали предлагать довольно редко. В ленте Евгения Матвеева Кириенко сыграла роль прокурора Зинаиды Георгиевны Широковой.

Кадр из фильма «Любить по-русски - 2» /

Стоит отметить, что сценарий к фильму написал драматург— тот, чьему перу принадлежит сценарий гениальной киноновеллы «Москва слезам не верит».

Зинаида Кириенко считалась одной из самых красивых звезд отечественного кино. Ранее народная артистка РСФСР рассказывала, чем дорог ей образ героини из романа Шолохова, как она относится к новым экранизациям и почему именно в российском кинематографе есть профессиональные награды за честь и достоинство.

Церемония прощания со звездой пройдет в столичном Доме кино. Траурное мероприятие состоится 15 февраля, во вторник.