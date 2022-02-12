Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине

Вашингтон, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин завершил телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Белом доме.

Рабочая беседа глав государств продолжалась около часа. Стороны обсуждали сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

Владимир Путин 12 февраля провел ряд рабочих переговоров со своими коллегами. В частности, глава государства поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президенты России и Франции ранее обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения». По словам Путина, западные страны «накачивают» Украину вооружением.