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Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:33
Политика
Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вашингтон, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин завершил телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в Белом доме.

Рабочая беседа глав государств продолжалась около часа. Стороны обсуждали сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

Владимир Путин 12 февраля провел ряд рабочих переговоров со своими коллегами. В частности, глава государства поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президенты России и Франции ранее обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения». По словам Путина, западные страны «накачивают» Украину вооружением.

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