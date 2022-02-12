Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:02
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием

Общество
Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 12 февраля. Британский принц Чарльза изгнал младшего брата принца Эндрю из Виндзорского замка. Сыновья королевы Елизаветы II находятся «на ножах» после крупного секс-скандала.

Принц Уэльский приказал брату «убраться с глаз долой». Принца Эндрю не видели рядом с замком с января, когда Елизавета II приглашала его для лишения всех королевских регалий, пишет издание The Sun со ссылкой на свои источники.

«Его предупредили, чтобы он не высовывался. Чарльз не хочет, чтобы Эндрю через день фотографировали счастливым и машущим рукой на пути в замок», — рассказал инсайдер.

Обвинения против принца Эндрю выдвинула Вирджиния Джуффре. Женщина утверждает, что сын королевы пользовался услугами Джеффри Эпштейна, поставлявшего богатым людям подростков для сексуальных развлечений. Наследнику Елизаветы II придется защищать себя в суде как частному лицу.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Вместе с 73-летним сыном британской королевы находится его супруга Камилла Паркер-Боулз.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием
британия принц чарльз принц эндрю
Комментировать