Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием

Лондон, 12 февраля. Британский принц Чарльза изгнал младшего брата принца Эндрю из Виндзорского замка. Сыновья королевы Елизаветы II находятся «на ножах» после крупного секс-скандала.

Принц Уэльский приказал брату «убраться с глаз долой». Принца Эндрю не видели рядом с замком с января, когда Елизавета II приглашала его для лишения всех королевских регалий, пишет издание The Sun со ссылкой на свои источники.

«Его предупредили, чтобы он не высовывался. Чарльз не хочет, чтобы Эндрю через день фотографировали счастливым и машущим рукой на пути в замок», — рассказал инсайдер.

Обвинения против принца Эндрю выдвинула Вирджиния Джуффре. Женщина утверждает, что сын королевы пользовался услугами Джеффри Эпштейна, поставлявшего богатым людям подростков для сексуальных развлечений. Наследнику Елизаветы II придется защищать себя в суде как частному лицу.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Вместе с 73-летним сыном британской королевы находится его супруга Камилла Паркер-Боулз.