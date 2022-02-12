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Фукунага снимет документальный сериал о еде для сервиса Apple TV+

Общество
Фукунага снимет документальный сериал о еде для сервиса Apple TV+
Global Look Press  /  pa9

Лос-Анджелес, 12 февраля. Режиссер, сценарист и оператор Кэри Фукунага займется новым проектом стриминговой платформы Apple TV+ — документальным сериалом о еде. Вместе с кинодеятелем будет работать датский шеф-повар Рене Редзепи, являющийся совладельцем ресторана с тремя звездами Мишлен.

Сериал получил название «Всеядное» (Omnivore). Проект должен стать исследованием о том, как пища определяет людей, оказывает влияние на политику, формирует убеждения и отражается на прошлом и будущем.

В каждом эпизоде зрители будут совершать своеобразное мини-путешествие, заставляющее взглянуть на мир через призму еды, передает Vanity Fair. Авторы постараются найти те или иные ингредиенты блюд, изменившие историю человечества.

Ранее стало известно о планах Apple TV+ выпустить сериал о Годзилле. Съемки проекта, дата премьеры которого пока неизвестна, должны стартовать в этом году.

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