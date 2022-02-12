Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 20:35
20:34
Происшествия
Водитель Renault Fluenсe погиб в ДТП с грузовиком в Мишкинском районе Башкирии
20:29
Политика
Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине
20:27
Общество
Мукормикоз выявили у пятерых нижегородцев, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса
20:27
Общество
Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием
20:26
Общество
Фукунага снимет документальный сериал о еде для сервиса Apple TV+
20:25
Происшествия
Житель Тулы залил подъезд кровью во время пьяного дебоша
20:24
Политика
Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
20:24
Происшествия
Президент мини-футбольного клуба задержан вместе с сыном замглавы МВД в Самаре
20:22
Общество
Ученые из Китая выявили снижение когнитивных функций у жителей городов с плохой экологией
20:17
Политика
Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве
Все новости

Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»

Политика
Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 12 февраля. Украина в ходе очередного раунда переговоров в «нормандском формате» предприняла неудачную попытку «играть» с оппонентами, чем только подталкивает ЛДНР к обретению полной независимости. Об этом рассказал украинский политолог Андрей Ермолаев.

Эксперт считает, что представители киевской делегации решили сыграть на том, что к Украине сейчас приковано обширное международное внимание. Однако, по мнению аналитика, эту попытку вряд ли можно назвать удачной.

«Это, конечно, еще не точка, но если это запятая, то она жирная, большая и на полстроки. Результат плохой, но по тому, что мы услышали от господина Ермака, очевидно, что Украина играет. Это плохая игра, но это игра. Мне кажется, что наше руководство в целом посчитало, что огромное внимание и озабоченность ситуацией на Украине — это некий большой успех и признание, и начало играть во время», — заявил Ермолаев в эфире канала «Наш».

Политолог подчеркивает, что на Западе в настоящий момент происходят масштабные изменения, поэтому для США и Евросоюза касательно Украины ключевым становится вопрос о том, готова ли страна выполнить ту часть минских соглашений, которая связана с особенностями статуса Донбасса.

Эксперт отмечает, что в ходе переговоров украинские делегаты вновь делали упор именно на восстановление территориального единства Незалежной. При этом Киев, судя по всему, совершенно не желает учитывать те глубокие изменения, которые произошли в гражданском, экономическом и психологическом пространстве Донбасса за минувшие восемь лет. Именно этот непродуманный подход наверняка приведет руководство Незалежной к провалу в этих переговорах.

Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
Федеральное агентство новостей /

«Киев по-прежнему говорит языком ультиматумов: "Или так, как мы хотим пусть возвращаются, а все лишние уходят, или никак". Что это означает на практике? Итоги этих переговоров услышали все. Для Донбасса, для непризнанных республик это означает принятие решения о том, будут ли они дальше участвовать в консультациях, в которых им уже никто ничего не обещает, либо теперь они уже будут бороться за признание. Вот в эту игру, в плохую игру сейчас играет Украина», — подчеркивает Андрей Ермолаев.

Аналитик уверен, что у Киева есть все рычаги для того, чтобы, как минимум, сдвинуть переговоры с мертвой точки, а возможно, и решить вопрос реинтеграции Донбасса. Однако вместо этого власти Украины снова предпочитают просто тянуть время.

«Если бы Украина сегодня в одностороннем порядке гарантировала мораторий на применение оружия, дала бы сразу добро на разведение тяжелой техники, выступила с инициативой существенного усиления миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности и поставила вопрос о готовности к консультациям об особом статусе Донбасса — все это резко бы усилило и ускорило работу контактной группы, это была бы повестка», — считает политолог Андрей Ермолаев.

Украинский политолог Вадим Карасев ранее объяснил, почему Киев фактически остался без какого-либо выбора после нового раунда переговоров в «нормандском формате».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
украина донбасс нормандский формат
Комментировать