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Политика
Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве
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Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:17
Политика
Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве
pixabay.com

Лондон, 12 февраля. Снятие государственного флага с посольства Великобритании в Киеве может быть стандартным техническим моментом. Такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Бакланов призвал не спешить с выводами в данной ситуации и в первую очередь разобраться в причинах подобного явления. Дипломат также отметил, что на время выезда определенной части команды посольства флаг не снимают, а ведомство продолжает работу в штатном режиме.

«Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Бывают технические вопросы, флаг же периодически тоже стирают, приводят в порядок. Я не исключаю, что это технический вопрос какой-то», — уточняет эксперт РИА Новости.

В субботу, 12 февраля, работники британского внешнеполитического ведомства на Украине убрали с фасада посольства английские флаги. Накануне, 11 февраля, дипведомство Великобритании порекомендовало своим гражданам покинуть украинскую территорию.

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украина великобритания флаг бакланов
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