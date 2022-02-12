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Капитан 1-го ранга запаса Дандыкин: Профессионализм военных США вызывает грустные мысли
Политика
Капитан 1-го ранга запаса Дандыкин: Профессионализм военных США вызывает грустные мысли
ПолитРоссия  / 

Западу необходимо помнить, что российская армия стоит в ряду самых мощных вооруженных сил мира. Таким мнением в беседе с ФАН поделился военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» обнаружил в районе учений Тихоокеанского флота американскую подводную лодку.

«Интересен тот факт, что это произошло вскоре после того, как США заявили, что Курильские острова принадлежат Японии. Видимо, они решили показать, что это действительно так, поскольку, по их мнению, подлодка как бы находилась в территориальных водах Японии, а не России. Это напоминает поход британского эсминца Defender к берегам Крыма. Там американцы тоже считали, что вошли в территориальные воды Украины, но их выпроводили. Все это от лукавого», — сообщил эксперт.

Василий Дандыкин также предположил, как могли бы развернуться события, если американцы не выполнили бы требование покинуть район учений Тихоокеанского флота.

«Если бы была серьезная «заваруха», то эту подводную лодку гарантировано уничтожили. Мягко говоря, профессионализм подводников США и военных вызывает грустные мысли. До этого очень дорогая подводная лодка типа Seawolf столкнулась со скалой и теперь не подлежит ремонту. Еще много чего подобного случается», — пояснил собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса Дандыкин: Профессионализм военных США вызывает грустные мысли
Prt Scr youtube.com / Мир 24

В завершение он подчеркнул, что отечественные вооруженные силы могут дать отпор в любой момент.

«Я считаю, этот инцидент отголоском холодной войны, когда они часто «паслись» у нас на Севере. Были столкновения субмарин. Нужно помнить, что российская армия стоит в ряду самых мощных вооруженных сил мира. Хочу сказать, что наших моряков не запугать. Они просто молодцы. Делают свою работу», — подытожил капитан 1-го ранга запаса.

Ранее Василий Дандыкин в беседе с ФАН прокомментировал опасения Лондона по поводу того, что Москва может отключить Британию от интернета. По его мнению, подобными заявлениями британские военные стараются получить больше финансирования из госбюджета.

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