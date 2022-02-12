Reseau International: стратегическая ошибка США по России обернется катастрофой для НАТО

Бухарест, 12 февраля. Стратегическая ошибка американцев в отношениях с Россией может обернуться серьезными последствиями не только для США, но и для всех вассалов Вашингтона в НАТО, заявил бывший пилот румынских ВВС Валентин Василеску в статье для Reseau International.

По словам военного эксперта, Соединенные Штаты сильно рискуют, когда отказываются обсуждать ключевые условия по безопасности, выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным, передает «ПолитРоссия».

«Мы видим, как Запад развернул беспрецедентную пропагандистскую кампанию в рамках психологической войны с Россией — полную грубой фальши и вопиющей дезинформации. Цель — изобразить Москву неким могучим агрессором, который уже решил оккупировать всю Европу за считанные дни», — отметил Василеску.

Плюс ко всему Пентагон на фоне кампании по дезинформации России направил на «защиту» Европы тысячи американских силовиков. Вот только на европейские государства никто не нападал.

«Полагаю, в долгосрочной и среднесрочной перспективе последствия этой кампании в СМИ обернутся катастрофическими последствиями для США и их вассалов в НАТО», — заключил эксперт.

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон ранее обсудили спекуляции США вокруг «российского вторжения». Глава государства отметил, что Украину «накачивают» вооружением.