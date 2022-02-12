Билан признался, что страдает от рассеянности после «Омикрона»

Москва, 12 февраля. Певец Дима Билан, который перенес штамм коронавируса «Омикрон», рассказал о своем состоянии. Артист страдает от странных побочных явлений.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» сдал кровь и получил второй отрицательный результат теста на коронавирус. Билан утверждает, что здоров, но, видимо, все же не полностью.

«Только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления — такие, как рассеянность», — признался певец.

Кроме того, артист испытывает слабость, но контролируемую. Температура исполнителя не поднимается выше 37 градусов — в основном термометр показывает 36,9.

По словам Билана, его голос в порядке после «Омикрона». В связи с этим певец не стал переносить предстоящие концерты, приуроченные к его 40-летию, и уже приступил к репетициям.

Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

Ранее Дима Билан отреагировал на новость о смерти актрисы Евгении Брик. Певец поделился трогательными воспоминаниями о покойной артистке.