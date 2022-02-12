Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 20:33
20:29
Политика
Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине
20:27
Общество
Мукормикоз выявили у пятерых нижегородцев, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса
20:27
Общество
Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием
20:26
Общество
Фукунага снимет документальный сериал о еде для сервиса Apple TV+
20:25
Происшествия
Житель Тулы залил подъезд кровью во время пьяного дебоша
20:24
Политика
Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
20:24
Происшествия
Президент мини-футбольного клуба задержан вместе с сыном замглавы МВД в Самаре
20:22
Общество
Ученые из Китая выявили снижение когнитивных функций у жителей городов с плохой экологией
20:17
Политика
Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве
20:14
Происшествия
Упавшие под колеса машин провода на Синопской набережной приостановили движение
Все новости

Билан признался, что страдает от рассеянности после «Омикрона»

Шоу-бизнес
Билан признался, что страдает от рассеянности после «Омикрона»
Pr Scr instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 12 февраля. Певец Дима Билан, который перенес штамм коронавируса «Омикрон», рассказал о своем состоянии. Артист страдает от странных побочных явлений.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» сдал кровь и получил второй отрицательный результат теста на коронавирус. Билан утверждает, что здоров, но, видимо, все же не полностью.

«Только есть у этого штамма абсолютно странные побочные остаточные явления — такие, как рассеянность», — признался певец.

Кроме того, артист испытывает слабость, но контролируемую. Температура исполнителя не поднимается выше 37 градусов — в основном термометр показывает 36,9.

По словам Билана, его голос в порядке после «Омикрона». В связи с этим певец не стал переносить предстоящие концерты, приуроченные к его 40-летию, и уже приступил к репетициям.

Билан признался, что страдает от рассеянности после «Омикрона»
Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

Ранее Дима Билан отреагировал на новость о смерти актрисы Евгении Брик. Певец поделился трогательными воспоминаниями о покойной артистке.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Билан признался, что страдает от рассеянности после «Омикрона»
певец билан омикрон
Комментировать