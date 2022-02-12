Певица Анастасия рассказала, как повздорила с Пугачевой за кулисами

Москва, 12 февраля. Бывшая супруга исполнителя Юлиана певица Анастасия вспомнила о своей ссоре с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Конфликт между звездами произошел на одном из концертов.

По словам Анастасии, она встретила Пугачеву за кулисами. Артистка явно была не в духе и прогнала коллегу. Экс-супругу Юлиана возмутило такое поведение Пугачевой.

«В смысле?» – переспросила она у певицы.

В ответ на это Примадонна грубо бросила ей: «В коромысле!» Анастасия считает, что в российском шоу-бизнесе ее всегда недолюбливали за «неформатность». Об этом она рассказала ведущей программы «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой. Новый выпуск шоу выйдет вечером 12 февраля на канале НТВ, сообщают «Дни.ру».

Ранее Пугачева отреагировала не нелестное замечание Ирины Понаровской, назвавшей ее «деревней». Жена юмориста Максима Галкина заявила, что «подлым людям» не стоит мстить, надо быть просто счастливой.

Певица состоит в пятом браке с Галкиным. Вместе с двумя детьми — Гарри и Лизой — они живут в Московской области, деревне Грязь. Поклонники считают — рядом с юмористом Пугачева стала по-настоящему счастливой.