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Мария Захарова: США издеваются над украинским народом два месяца

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:28
Политика
Мария Захарова: США издеваются над украинским народом два месяца
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 12 февраля. Распространители информации о «нападении» России на Украину реализовывают глобальную провокационную кампанию. Таким мнением в Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат раскритиковала антироссийские сообщения. Представитель ведомства уточнила, что США таким образом издеваются над украинским народом. Это продолжается уже два месяца.

«США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — говорится в Telegram-канале Захаровой.

Ранее стало известно о решении американского Госдепа по вывозу сотрудников диппредставительства США с Украины. Также советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан призвал сограждан покинуть территорию государства как можно скорее. С таким же обращением выступил и глава американского государства Джо Байден.

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Все новости / Политика / Мария Захарова: США издеваются над украинским народом два месяца
украина россия сша захарова
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