PM: российский флот совершил «зловещий маневр» перед учениями в Черном море

Вашингтон, 12 февраля. Стартовавшие в ряде районов Мирового океана крупные учения ВМФ РФ показали огромный боевой потенциал российского флота, уверен американский аналитик Кайл Мизоками.

За последние годы мощь надводных кораблей и субмарин ВМФ РФ значительно повысилась, они оснащены ракетным вооружением большой разрушительной силы, пишет эксперт Кайл Мизоками в статье для портала Popular Mechanics (PM). Издание «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.

«Задействованные в маневрах крейсеры, подводные лодки и военные корабли также представляют угрозу для флотов Запада. У них есть потенциал блокировать военное вмешательство НАТО», — объясняет автор статьи, почему Запад испугался активности российского флота в Мировом океане.

Наибольшее впечатление на обозревателя из США произвел «зловещий маневр» десантных кораблей ВМФ РФ перед учениями в Черном море. Сразу шесть вымпелов совершили дальний переход из Баренцева и Балтийского морей в обход Европы к южным рубежам РФ, восхитился Мизоками.

«Российский флот представляет собой многогранную силу, которая обладает множеством вариантов для ведения боевых действий», — резюмировал аналитик PM.

Ранее эксперты издания The Diplomat объяснили, почему успешная модернизация российского флота стала неожиданным и болезненным сюрпризом для Пентагона.