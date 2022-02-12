Россия сможет расширить экспорт агропродукции на фоне климатических изменений

Дубай, 12 февраля. Глобальные климатические изменения несут как угрозы для мирового сообщества, так и дают перспективы для экономического развития России. Об этом пишет «Российская газета».

Российская Федерация имеет значительные преимущества в условиях популярности «зеленой» повестки и климатических изменений в области расширения экспортных возможностей. В частности, речь идет о сельскохозяйственной продукции и продовольствии.

Соответствующее мнение выразил замглавы Минсельхоза России Сергей Левин. Он заявил об этом на Российской аграрной неделе в рамках ЭКСПО-2020 в столице ОАЭ. Мероприятие организовали аграрное ведомство и федеральный центр «Агроэкспорт».

«Россия в силу своей географии обладает уникальной возможностью диверсифицировать свое производство, поскольку мы находимся практически во всех климатических зонах и обладаем самым большим в мире банком высокоплодородных земель, так называемых черноземных. Климатические возможности позволяют в значительной мере хеджировать риски тех изменений, которые происходят в климате мира», — заметил замминистра.

Отмечается, что сельское хозяйство в будущем пойдет по пути популяризации производства альтернативных белков, в том числе растительного белка. Растениеводство способно превратиться в источник новых видов топлива, а отечественные аграрные компании обладают значительным земельным банком.

Повышаются возможности по части использования энергии солнца и ветра. Дополнительный спрос поддержит производителей зерна, масличных и зернобобовых культур.

В то же время, изменения климата нанесут серьезный удар по Соединенным Штатам Америки к середине столетия, предупреждает портал Phys.org со ссылкой на исследование в Nature Climate Change.