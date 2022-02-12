Неизвестные боевики похитили сотрудников ООН в Йемене

Аден, 12 февраля. В пятницу на территории провинции Абьян в южной части Йемена неизвестные боевики похитили нескольких сотрудников ООН.

Издание YPA со ссылкой на очевидцев и неназванные местные источники пишет о захвате шести человек: одного гражданина Болгарии и пятерых йеменцев.

6 UN staff members reportedly kidnapped in Abyanhttps://t.co/TZ6JTN7trt — Yemen Press Agency (@EnYpagency) February 12, 2022

В то же время агентство Anadolu сообщает лишь о троих задержанных злоумышленниками людях, однако предоставляет больше подробностей о них.

«Неизвестные боевики похитили Акема Софиола, директора Управления Организации Объединенных Наций по безопасности и охране в Адене, в пятницу вечером», — сообщил журналистам Адель аль-Аусджи, начальник полицейского управления города Лавдар.

Также, по его словам, был захвачен координатор офиса ООН Мухаммад аль-Малики и сотрудник службы безопасности Мазен Бавазир. Все они ехали в одном автомобиле в направлении города Аден после большой рабочей инспекции. На них лежала задача по изучению общей ситуации на местах и конкретных потребностей жителей региона.

Three UN employees were reportedly kidnapped in Abyan province in southern Yemen, a local security official said https://t.co/Moi9Yv84xm pic.twitter.com/W5lNL8RitM — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2022

Боевики остановили машину в районе Сувайды на отрезке трассы между Лавдаром и Мудией, после чего увезли людей из международной организации в неизвестном направлении.

Начальник службы безопасности Аль-Аусджи сообщил, что весь район Сувайды был оперативно взят в окружение местными правоохранителями. В операции по поиску преступной группы участвуют сотрудники полиции и спецназа.

Тем не менее расследование инцидента началось спустя некоторое время после факта похищения, так что пока не ясно, там ли находятся злоумышленники, или они уже покинули его.

Yémen: enlèvement de 3 employés de l'ONU à Abyan selon un responsable local https://t.co/lQbtVHh8rv — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) February 12, 2022

Несмотря на появившиеся в прессе сообщения, ни представители Организации Объединенных Наций, ни администрация Правительства Йемена никак не прокомментировали произошедшее и не подтвердили факт похищения. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за похищение.

Стоит отметить, что район, указанный как место инцидента, в настоящее время контролируется силами «Южного переходного совета» (ЮПС), поддерживаемого и фактически контролируемого ОАЭ. При этом СМИ сообщают, что в Абьяне, несмотря на это, сейчас все еще активны ячейки террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ).

Федеральное агентство новостей /

Как бы то ни было, тревога местных жителей, сообщивших о произошедшем журналистам и полиции, объяснима. Около года назад Международный комитет спасения полностью свернул свою работу в регионе Абьян, поводом чему послужил налет на два автомобиля организации с целью грабежа. В условиях продолжающегося вооруженного конфликта и спровоцированного им беспрецедентного гуманитарного кризиса простые йеменцы находятся на грани голодной смерти и уже не могут выжить без внешней помощи. На этом фоне любые атаки на сотрудников международных миссий могут обернуться серьезными последствиями для простых граждан страны.

Тем не менее боевики из состава ЮПС в последнее время заметно увеличивают интенсивность своих действий, что было обусловлено полноценным возвращением ОАЭ в йеменский конфликт. Усиление внешнего вмешательства в ситуацию стало причиной нового обострения, а также сделало территорию Эмиратов целью ударов ракет и беспилотников повстанцев-хуситов.

Федеральное агентство новостей /

Все это еще более ухудшило региональную обстановку и привело к увеличению числа жертв среди мирных жителей. Усиление интенсивности боевых действий вряд ли поможет завершению конфликта, поскольку хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» даже в условиях крайнего давления неохотно отдают захваченные в рамках осеннего наступления регионы и оказывают войскам йеменского правительства и силам арабской коалиции ожесточенное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.