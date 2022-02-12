Мухаммад Хамдан Дагло пообещал бороться со всеми формами контрабанды в Судане

Хартум, 12 февраля. Вице-президент переходного Суверенного совета Судана генерал-полковник Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) рассказал о предстоящей кампании по сдерживанию нелегальных торговых операций в стране.

По его словам, на ближайшие дни разработан план борьбы со всеми формами контрабанды путем активации соответствующих законов, предотвращающих растрату национальных ресурсов. Мухаммад Дагло указал, что понижение курса доллара связано с прекращением нелегального провоза товаров и предпринимаемыми в данном отношении мерами.

«Закон должен распространяться на любого, чья причастность к контрабанде и вывозу суданских ресурсов доказана, даже если это сам Хамидти, как утверждают некоторые», — добавил вице-президент Суверенного совета.

Выступая на торжественном открытии организаций «Руки добра» и «Внеси свой вклад в устойчивое развитие» в присутствии более 7 тыс. студентов вузов и ряда крупных бизнесменов, Дагло сообщил, что кампания проводится в соответствии с законодательством страны и нацелена, среди прочего, на охрану границ и предотвращение утечки национальных ресурсов.

Хамидти отметил, что он проводит консультации с представителями частного сектора для поиска решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, и обеспечения благоприятной среды для ведения бизнеса и развития производства на благо Судана. Кроме того, первый заместитель председателя Суверенного совета объявил о том, что продолжит заботиться о пострадавших в ходе декабрьской революции и обеспечивать лечение раненых за границей. Он также рассказал о реализации ряда проектов для поддержки их семей.

Дагло высоко оценил усилия суданской молодежи в создании лучшего будущего для страны, воздав должное погибшим и раненым солдатам и мирным жителям, которые жертвовали ради воплощения главного лозунга революции — «Свобода, мир и справедливость!».

В своем выступлении Хамидти выразил также поддержку позиции суданских бизнесменов, их вклад в благотворительную деятельность и содействие национальным проектам. Он отметил щедрое пожертвование на создание двух организаций в количестве 10 млн долларов, выделенных благодаря усилиям главы Союза работодателей Хишама ас-Субата. Дагло сообщил, что он сам внес 1 млн долларов в развитие этих благотворительных инициатив.

Хамидти рекомендовал направить эти суммы на содержание пансионов и общежитий, а также в качестве поддержки нуждающимся студентам. Кроме того, он поручил ряду экспертов подготовить всестороннее исследование условий, в которых живут и занимаются учащиеся вузов. Деятельность вновь созданных организаций «Руки добра» и «Внеси свой вклад в устойчивое развитие» направлена в том числе на улучшение положения студентов и воспитанников школ-интернатов.

«Судан владеет богатыми ресурсами. Проблема заключается в самих суданцах, которые не ставят интересы страны во главу угла», — отметил Мухаммад Хамдан Дагло.

Он подчеркнул важность отказа от всех форм регионализма и ненавистнического расизма.

«Эти изменения необходимы для достижения настоящей демократии, при которой народ выбирает своего представителя через урны для голосования… Без всеобщего согласия мы не можем двигаться вперед», — заключил Хамидти.

Ранее Международная редакция ФАН публиковала материал, посвященный биографии Мухаммада Хамдана Дагло. Бывший торговец из Дарфура в настоящий момент является вторым человеком в Правительстве Судана. Он и возглавляемые им Силы быстрого реагирования уделяют большое внимание благотворительной деятельности в стране.