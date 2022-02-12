Экономист Николаев: доллар может подорожать до 100 рублей при соблюдении ряда условий

Москва, 12 февраля. Стоимость барреля нефти в 100 долларов не подтолкнет рубль к росту из-за геополитической напряженности и возможных санкций, сообщает «Московский Комсомолец». Нацвалюта США в связи с этим может подорожать до 100 рублей.

Котировки нефти сорта Urals впервые за восемь лет превысили 90 долларов за баррель. Подобная динамика должна была привести укреплению российской валюты, но за последние два месяца доллар вырос до 75 рублей, что полностью опровергло зависимость валюты от сырьевого аншлага на биржах.

Доктор экономических наук Игорь Николаев уверен, что такое положение дел в первую очередь связано с геополитической ситуацией в мире. По его мнению, энергоресурсы будут «реже предоставлять рублю возможность для увеличения своего веса на фондовых биржах».

«Для рубля на первый план выходят не углеводородные факторы. Большинство зарубежных инвесторов будут внимательно следить за возможными новыми санкциями по отношению к нашей экономике», — отметил эксперт.

Повышение курса доллара выше 100 рублей возможно, но бесперспективно для всех сторон. При этом надеяться на дорогую нефть, которая может послужить мотивировкой для укрепления рубля, пока не стоит. Если же в отношениях стран назреет улучшение, то энергоресурс может спуститься к ценовому диапазону от 60 до 70 долларов за баррель. Рубль также усилит позиции при благоприятной конъюнктуре.