Банги, 12 февраля. Завершение кризиса безопасности в ЦАР привело к возвращению охраняемых видов животных в национальный парк «Маново-Гунда-Сен Флори» на северо-востоке республики. Об этом сообщили ведущие Radio Ndeke Luka.

«Когда обстановка в стране стабилизировалась, сотрудники «Общества защиты дикой природы» (WCS) разработали специальную стратегию для префектуры Баминги-Бангоран. Они наняли и обучили экоохранников, которых также называют трекерами. Эти люди занимались осмотром территорий парка, выявлением и арестом браконьеров. Благодаря их работе животные начали возвращаться в «Маново-Гунда-Сен Флори», — заявил директор департамента дикой природы Министерства вод и лесов Нестор Валива.

По словам чиновника, местных экологов очень радует, что популяции львов, жирафов, антилоп и бородавочников активно развиваются.

«Чтобы усилить защиту участков, департамент водных и лесных ресурсов, а также WCS приступают к серии тренингов для руководителей групп по охране окружающей среды. Кроме того, в настоящее время разрабатывается система управления национальными парками, которая требует постоянного мониторинга за передвижениями крупных скоплений животных», — продолжил Валива.

Федеральное агентство новостей / Алексей Хмелев

Национальный парк «Маново-Гунда-Сен Флори» расположен в префектуре Баминги-Бангоран, неподалеку от границы с Чадом. С 1988 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как на его территории обитает много редких животных.

До начала кризиса безопасности в республике там можно было встретить черных носорогов, слонов, гепардов, леопардов, газелей и буйволов. Однако с активизацией незаконных вооруженных группировок они мигрировали в соседние страны.

На протяжении долгого времени центральноафриканцы страдали от действий боевиков, и только поддержка Москвы помогла стабилизировать обстановку в стране. Российские инструкторы, которых западные СМИ называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», обучили бойцов национальной армии (FACA), что позволило последним восстановить контроль практически над всей территорией ЦАР.