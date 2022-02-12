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Политолог Дробницкий оценил патриотический подъем российских детей на фоне пропаганды США в TikTok
Политика
Политолог Дробницкий оценил патриотический подъем российских детей на фоне пропаганды США в TikTok
pixabay.com  / 

Политолог-американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий в разговоре с ФАН рассказал, c чем связан патриотический подъем у детей на фоне «американской пропаганды», которую власти США начали распространять в популярной социальной сети TikTok. Напомним, российские школьники пообещали «проучить» западных обидчиков за неприятные ругательства и шутки, которые отпускали в комментариях самоуверенные интернет-пользователи из Америки и Европы.

«Высадите меня в России с ice-кофе, музыкой в наушниках, и она станет 51 штатом США», — такими словами начиналось чуть ли не каждое пятое видео в тренде TikTok.

Политолог Дробницкий оценил патриотический подъем российских детей на фоне пропаганды США в TikTok
prt scr tiktok.com /

К тому, что в российских подростках проснулся патриотизм и они полностью захватили тренд, засняв более 15 тыс. видео, Дробницкий отнесся скептически. Собеседник уверен, что желание поквитаться с обидчиками — временное явление, которое забудется так же быстро, как и началось.

«Ну, 15 тысяч видео — это еще не тренд, во-первых. Во-вторых, они завтра забудут об этом челлендже, когда будут снимать очередную ерунду. Я бы не стал это явление так разворачивать. Потому что одно дело — когда молодежь с кем-то что-то просто обсуждает бесконтрольно, совсем другое — когда российское население просто троллят. Этот троллинг систематический у молодежи. Общество начинает их атаковать и навязывать им сформированное отношение к миру. Мы понимаем прекрасно, что у нас разная молодежь. Разумеется, среди некоторых есть и патриотически настроенные люди, как же без этого. Сколько их, правда, никто не знает, потому что честных исследований никто не проводил. Это, кстати, большая проблема», — отметил собеседник ФАН. 

Тем временем социальная сеть TikTok в связи с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний ввела электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациям.

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россия сша патриотизм tiktok
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