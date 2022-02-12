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Минобороны РФ назвало грубой провокацией инцидент с подлодкой ВМС США у острова Уруп

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:03
Армия
Минобороны РФ назвало грубой провокацией инцидент с подлодкой ВМС США у острова Уруп
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Alan Baribeau / Public Domain

Москва, 12 февраля. Американская подлодка класса Virginia зашла в российские территориальные воды в зоне учебных маневров Тихоокеанского флота. В Минобороны РФ расценили действия американского экипажа как грубую провокацию.

В субботу Минобороны РФ сообщило об обнаружении американской подлодки типа Virginia в российских территориальных водах близ острова Уруп. Экипаж подлодки проигнорировал предупреждение фрегата «Маршал Шапошников» и вынудил его применить спецсредства. После этого субмарина покинула район.

«Провокационные действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности России», — заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ в связи с инцидентом вызвало военного атташе из посольства США в Москве и вручило ему ноту протеста. Действия американской подлодки расценили как грубое нарушение международных прав.

Днем ранее ведомство сообщило, что силы ВС РФ за неделю зафиксировали у российских границ 50 иностранных самолетов-разведчиков и не менее 15 беспилотников

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