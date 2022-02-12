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Елисейский дворец подтвердил планы Макрона по переговорам с Байденом, Шольцем и Зеленским

Политика
Елисейский дворец подтвердил планы Макрона по переговорам с Байденом, Шольцем и Зеленским
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 12 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с представителями и лидерами США, Германии и Украины. Об этом сообщают в Агентстве Франс-Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Глава Франции поднимет на обсуждение актуальные вопросы политической повестки с президентом США Джоном Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры состоятся в субботу, 12 февраля.

«Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским», — пишет Франс-Пресс

Президент Франции Эммануэль Макрон старается использовать переговоры по вопросам стратегической стабильности на территории Европы и эскалацию ситуации вокруг украинских границ в собственных целях. Макрон уже посетил Россию, провел телефонный разговор с Путиным и теперь намерен переговорить с представителями других стран. Французский лидер не намерен блокировать взаимоотношения с российской стороной, поэтому работает над решением возникшей ситуации.

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