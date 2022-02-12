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Координатор движения Talitha Koum обвинил Францию в дестабилизации ситуации на территории ЦАР

Весь мир
Координатор движения Talitha Koum обвинил Францию в дестабилизации ситуации на территории ЦАР
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Банги, 12 февраля. Проживающая во Франции группа оппозиционно настроенных центральноафриканцев желает несчастья собственному народу, поэтому и выступает за насильственную смену власти в ЦАР. Об этом заявил координатор гражданской платформы Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи.

Лидер общественного движения сообщил, что 5 февраля у посольства республики в Париже собралось несколько выходцев с Черного континента. Люди выразили недовольство политикой правительства и президента Фостен-Арканжа Туадера.

«Но группа «12 апостолов», которых следует называть не иначе как «12 демонов», хотят видеть только негатив, им так удобно. Они давно покинули ЦАР, отошли от идей панафриканизма и стали представителями западного общества. О чем еще можно говорить?

Мы наблюдаем лишь импульс вассализации, являющийся частью кампании по дискредитации и изоляции нашего правительства, проводимой французской республикой. У Парижа не получилось насильственным путем свергнуть неугодные власти, поэтому они намерены очернить наши выборы посредством своих марионеток», — сообщил общественник.

Координатор движения Talitha Koum обвинил Францию в дестабилизации ситуации на территории ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Косимачи, антиправительственные выступления «12 апостолов» нацелены на дискредитацию итогов всеобщих выборов, состоявшихся в конце декабря 2020 года. Однако таким образом провокаторы не могут подвергнуть сомнению выводы национальных и зарубежных наблюдателей, а также работу международных комиссий.

«Эти центральноафриканцы единодушно приветствуют преступления боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Все мы помним, что бандформирование поддерживалось Францией и безуспешно пыталось захватить столицу.

Поэтому к заявлениям группы стоит относиться настороженно и не верить в их «патриотизм», который может привести только к возвращению кризиса безопасности. Наше движение решительно осуждает подобные заявления, потому что они бросают след на всех выходцев ЦАР», — заключил координатор Talitha Koum.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера посетил 35-ю сессию Саммита глав государств и правительств Африканского союза и призвал коллег объединиться для обеспечения безопасности населения континента.

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