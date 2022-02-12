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Темнокожий футболист Ондуа отказался играть за сборную Камеруна ради России

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:53
Спорт
Темнокожий футболист Ондуа отказался играть за сборную Камеруна ради России
Global Look Press  /  Swen Pförtner

Ганновер, 12 февраля. Полузащитник немецкого клуба «Ганновер 96» Гаэль Ондуа заявил, что хочет сыграть за сборную России по футболу.

Футболист «Ганновера» Гаэль Ондуа дал большое интервью изданию «Чемпионат», в котором рассказал об отказе от приглашения в сборную Камеруна на Кубок Африки. Темнокожий игрок немецкого клуба, имеющий паспорт РФ, признался, что мечтает выступать за российскую национальную команду.

«С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего — профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную — за все то, что она для меня сделала», — подчеркнул полузащитник.

Ондуа, являющийся воспитанником московского «Локомотива», выступает за «Ганновер» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,20 миллиона евро.

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футбол спорт сборная россии ондуа
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