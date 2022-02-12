Темнокожий футболист Ондуа отказался играть за сборную Камеруна ради России

Ганновер, 12 февраля. Полузащитник немецкого клуба «Ганновер 96» Гаэль Ондуа заявил, что хочет сыграть за сборную России по футболу.

Футболист «Ганновера» Гаэль Ондуа дал большое интервью изданию «Чемпионат», в котором рассказал об отказе от приглашения в сборную Камеруна на Кубок Африки. Темнокожий игрок немецкого клуба, имеющий паспорт РФ, признался, что мечтает выступать за российскую национальную команду.

«С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего — профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную — за все то, что она для меня сделала», — подчеркнул полузащитник.

Ондуа, являющийся воспитанником московского «Локомотива», выступает за «Ганновер» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,20 миллиона евро.