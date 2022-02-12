Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 20:33
20:29
Политика
Путин и Байден провели часовые переговоры по Украине
20:27
Общество
Мукормикоз выявили у пятерых нижегородцев, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса
20:27
Общество
Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием
20:26
Общество
Фукунага снимет документальный сериал о еде для сервиса Apple TV+
20:25
Происшествия
Житель Тулы залил подъезд кровью во время пьяного дебоша
20:24
Политика
Политолог Ермолаев назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате»
20:24
Происшествия
Президент мини-футбольного клуба задержан вместе с сыном замглавы МВД в Самаре
20:22
Общество
Ученые из Китая выявили снижение когнитивных функций у жителей городов с плохой экологией
20:17
Политика
Экс-дипломат Бакланов отреагировал на снятие флага с посольства Великобритании в Киеве
20:14
Происшествия
Упавшие под колеса машин провода на Синопской набережной приостановили движение
Все новости

Крупный советский чиновник мстил Зинаиде Кириенко за отказ стать его любовницей

Общество
Крупный советский чиновник мстил Зинаиде Кириенко за отказ стать его любовницей
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 12 февраля. Звезда фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Зинаида Кириенко испытывала трудности в карьере в советские годы. Проблемы возникли у актрисы из-за крупного партийного чиновника, который хотел сделать ее своей любовницей.

После окончания ВГИКа на счету артистки уже было пять главных ролей. Однако затем Кириенко перестали приглашать в какие-либо кинопроекты вплоть до 1974 года.

«Как будто поставили преграду, заслон — никуда не приглашали, сквозь зубы со мной разговаривали, даже как-то меня сторонились», — делилась актриса в интервью «Экспресс газете» незадолго до смерти.

Звезда отечественного кино знала причину такого бойкота. По словам артистки, ей мстил крупный советский чиновник за отказ вступить с ним в любовную связь. Кириенко не хотела идти наперекор самой себе и платить за роли своими чувствами, пишут «Дни.ру».

Актриса не знала, что бы с ней было, если бы Евгений Матвеев не позвал ее в свой фильм «Любовь земная». Артистка считала режиссера своим спасителем, поскольку благодаря ему она вышла из депрессии. Что касается мстившего ей чиновника, то Кириенко знала его имя, но не хотела предавать огласке.

«Бог судья этому человеку. Месть — плебейское чувство», — подчеркивала звезда советского кино.

Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. Незадолго до смерти актриса, которой было 88 лет, перенесла инсульт. Еще при жизни артистка распределила имущество между родными.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Крупный советский чиновник мстил Зинаиде Кириенко за отказ стать его любовницей
актриса кириенко знаменитости
Комментировать