Крупный советский чиновник мстил Зинаиде Кириенко за отказ стать его любовницей

Москва, 12 февраля. Звезда фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Зинаида Кириенко испытывала трудности в карьере в советские годы. Проблемы возникли у актрисы из-за крупного партийного чиновника, который хотел сделать ее своей любовницей.

После окончания ВГИКа на счету артистки уже было пять главных ролей. Однако затем Кириенко перестали приглашать в какие-либо кинопроекты вплоть до 1974 года.

«Как будто поставили преграду, заслон — никуда не приглашали, сквозь зубы со мной разговаривали, даже как-то меня сторонились», — делилась актриса в интервью «Экспресс газете» незадолго до смерти.

Звезда отечественного кино знала причину такого бойкота. По словам артистки, ей мстил крупный советский чиновник за отказ вступить с ним в любовную связь. Кириенко не хотела идти наперекор самой себе и платить за роли своими чувствами, пишут «Дни.ру».

Актриса не знала, что бы с ней было, если бы Евгений Матвеев не позвал ее в свой фильм «Любовь земная». Артистка считала режиссера своим спасителем, поскольку благодаря ему она вышла из депрессии. Что касается мстившего ей чиновника, то Кириенко знала его имя, но не хотела предавать огласке.

«Бог судья этому человеку. Месть — плебейское чувство», — подчеркивала звезда советского кино.

Зинаида Кириенко скончалась в ночь на 12 февраля. Незадолго до смерти актриса, которой было 88 лет, перенесла инсульт. Еще при жизни артистка распределила имущество между родными.