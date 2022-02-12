Банги, 12 февраля. Правительственная делегация ЦАР посетила город Земио на востоке республики, где провела консультации с местными жителями о процессе мирного разоружения и реинтеграции боевиков. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Населенный пункт расположен на расстоянии более тысячи километров от столицы. Это довольно далеко, однако именно туда прибыли чиновники Центральноафриканской Республики. Среди них были министр-резидент Нижнего Котто Мукадаса Нурре, министр Мбому Серж Гислен Джори и депутат Эрик Кпиогуиди. Возглавлял делегацию министр Жан Виллибиро Сако. Главная цель их визита — повышение осведомленности о мирном процессе, который должен пройти через разоружение, демобилизацию и реинтеграцию», — рассказали журналисты.

Как стало известно, прибытие высокопоставленных чиновников привлекло внимание всего населения города. Представители администрации, торговцы, работники различных предприятий и даже дети собрались на взлетно-посадочной площадке Земио, чтобы встретить столичных гостей.

«Люди с самого начала выкрикивали слова благодарности главе государства и бойцам национальной армии, которые противостоят боевикам различных группировок. Жан Виллибиро Сакко передал населению напутственные слова Фостен-Арканжа Туадера и призвал к содействию в вопросе разоружения и реинтеграции преступных элементов в общественное пространство республики», — добавили ведущие радиостанции.

По словам жителей ЦАР, современному и развивающемуся государству необходимо только одно — окончательное возвращение мира. Поэтому люди поддерживают инициативы лидера нации. Африканская страна долгое время претерпевала кризис безопасности и только помощь со стороны России позволила стабилизировать обстановку в регионе.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», передали бойцам FACA необходимые для освобождения страны от радикалов навыки. На данный момент практически вся территория ЦАР находится под контролем правительственных сил.

«Представители делегации пообщались с бывшим радикалом, экс-главарем конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Хасаном Абдулаем, более известным как генерал Гендеро. Он рассказал чиновникам о том, на чем строилось взаимодействие в бандформировании, и кто из боевиков способен вновь вернуться в общественную жизнь республики», — уточнили сотрудники Radio Lengo Songo.

Ранее корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей стали свидетелями добровольной капитуляции радикалов в ЦАР.