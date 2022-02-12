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Президент ЦАР призвал правительство поддержать нового премьер-министра

Весь мир
Президент ЦАР призвал правительство поддержать нового премьер-министра
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 12 февраля. Новый премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа принял участие в первом заседании Совета министров под предводительством президента Фостен-Арканжа Туадера.

«Официальное мероприятие состоялось спустя день после создания нового кабмина. Глава государства выразил доверие сохраненному составу чиновников и призвал их поддержать руководителя в лице Молуа.

По словам Фостен-Арканжа Туадера, премьер-министру может быть сложно поначалу, однако он опытный политик, который готов без устали трудиться на благо народа Центральноафриканской Республики. Поэтому членам правительства необходимо также приложить усилия для продуктивного взаимодействия с новым начальником», — сообщила пресс-служба Туадера.

Ранее стало известно, что недавно получивший должность Феликс Молуа огласил состав кабинета министров. Чиновник остался доволен структурой действующего кабмина и решил сохранить всех на прежних местах.

При этом сам он продолжит исполнять обязанности главы Минэкономики, совмещая сразу две должности. Назначение нового премьера произошло 6 февраля, когда президент Фостен-Арканж Туадера отправил Анри-Мари Дондра в отставку.

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африка правительство цар туадера молуа
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