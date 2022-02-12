В Елисейском дворце заявили, что обсуждают вопрос отключения России от SWIFT

Париж, 12 февраля. Рестрикции в отношении Российской Федерации через ограничение возможностей использования SWIFT все еще находятся в процессе обсуждения, заявили во французском правительстве.

Сейчас «обсуждаются» возможные санкции против России, которые могут ограничить доступ Москвы к международной платежной системе. Соответствующими данными поделились власти Франции.

При этом ранее агентство Reuters сообщало, что отключение России от глобальной структуры платежей чрезмерно и не представляет интереса.

По данным агентства AFP, которое ссылается на Елисейский дворец, президент РФ Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону. Беседа лидеров продлилась почти два часа.

«Цель — разработать санкции, которые действительно ударят по России, но в то же время следить за сопутствующими рисками с осознанием, что санкции сильнее ударят по Европе», — указывал ранее один из источников Reuters.

По некоторым данным, санкции в случае эскалации на Украине могут быть введены Брюсселем и Вашингтоном против отечественного банковского сектора и ряда бизнесменов.