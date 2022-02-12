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Госсекретарь США Блинкен обсудил Украину с главой МИД Британии Лиз Трасс

Политика
Госсекретарь США Блинкен обсудил Украину с главой МИД Британии Лиз Трасс
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 12 февраля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщили в Госдепе.

В рамках рабочей беседы стороны обсудили сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

Стоит отметить, что Лиз Трасс недавно посетила Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты также обсудили украинский кризис.

Лиз Трасс ранее оказалась в неловкой ситуации, когда заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Так она отреагировала на слова Сергея Лаврова о проведении военных учений РФ на российской территории.

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украина сша британия блинкен трасс
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