Госсекретарь США Блинкен обсудил Украину с главой МИД Британии Лиз Трасс

Вашингтон, 12 февраля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщили в Госдепе.

В рамках рабочей беседы стороны обсудили сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

Стоит отметить, что Лиз Трасс недавно посетила Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты также обсудили украинский кризис.

Лиз Трасс ранее оказалась в неловкой ситуации, когда заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Так она отреагировала на слова Сергея Лаврова о проведении военных учений РФ на российской территории.