Премьер-министр ЦАР заявил о необходимости тесного сотрудничества законодательной и исполнительной власти

Банги, 12 февраля. Новый премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа провел рабочую встречу с руководителем Национальной ассамблеи Симплисом Матье Саранджи.

Чиновники обсудили вопросы развития страны и договорились о более тесном взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

«Визит вежливости состоялся на следующий день после вступления в должность главы правительства. Это была возможность обменяться мнениями по нескольким темам.

Премьер-министр подчеркнул важность более тесного сотрудничества исполнительной и законодательной власти. По его словам, они должны работать сообща и заниматься поиском изящных решений в вопросах, волнующих население республики», — указано в заявлении пресс-службы.