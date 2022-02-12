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Премьер-министр ЦАР заявил о необходимости тесного сотрудничества законодательной и исполнительной власти

Весь мир
Премьер-министр ЦАР заявил о необходимости тесного сотрудничества законодательной и исполнительной власти
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 12 февраля. Новый премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа провел рабочую встречу с руководителем Национальной ассамблеи Симплисом Матье Саранджи.

Чиновники обсудили вопросы развития страны и договорились о более тесном взаимодействии законодательной и исполнительной власти.

«Визит вежливости состоялся на следующий день после вступления в должность главы правительства. Это была возможность обменяться мнениями по нескольким темам.

Премьер-министр подчеркнул важность более тесного сотрудничества исполнительной и законодательной власти. По его словам, они должны работать сообща и заниматься поиском изящных решений в вопросах, волнующих население республики», — указано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, Феликс Молуа обратился к Симплису Матье Саранджи с просьбой разработать экспертизу ряда правительственных документов, необходимых для развития государственного аппарата ЦАР.

Ранее стало известно, что новый премьер оставил без изменений состав кабинета министров.

«Все члены кабмина сохранят свои места. Молуа, помимо деятельности на посту главы правительства, продолжит исполнение обязанностей министра экономики», — сообщалось в заявлении.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с главой Африканского банка развития Адесином Акинвуми. Стороны обсудили реализацию нескольких инфраструктурных проектов на территории страны.

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