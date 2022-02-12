DC выпустила трейлер главных супергеройских премьер 2022 года

Лос-Анджелес, 12 февраля. Компания DC опубликовала на своем официальном YouTube-канале ролик, посвященный грядущим фильмам про супергероев. В списке — «Бэтмен», «Черный Адам», «Флэш» и «Аквамен».

Зрителям обещают новый взгляд на знакомую вселенную супергероев DC. Первым в российский прокат выйдет «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях. Следующий крупный релиз — «Черный Адам» — запланирован на июль. Герой Дуэйна Джонсона трансформируется в силача, получившего сверхспособности от египетских богов.

В ноябре ожидается выход «Флэша» с Эзрой Миллером. Сейчас картина находится на стадии постпродакшена. Новая встреча с Акваменом в исполнении Джейсона Момоа состоится в середине декабря. Свою роль в сиквеле также сохранила Эмбер Херд.

Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» отказалась перезапускать советские анимационные проекты.