МИД Турции подтвердил готовность провести встречу Путина и Зеленского

Анкара, 12 февраля. Турция готова провести встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара пока не получила ответа от Москвы по этому вопросу.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов сделать Анкару площадкой для переговоров Путина и Зеленского, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Донбассе. В Москве заметили, что для встречи лидеров нужно понять ее цели.

Турецкий глава также предложил Путину отдельно приехать в Анкару. В республике надеются, что российский глава посетит их с визитом уже 14 февраля.