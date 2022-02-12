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Цена нефти Brent на следующей неделе может превысить 90 долларов за баррель

Экономика
Цена нефти Brent на следующей неделе может превысить 90 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Динамика на глобальном нефтяном рынке сохранит свою стабильность на грядущей неделе. Такое прогноз представил «Российской газете» портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Спровоцировать падение нефтяных котировок могли бы данные по инфляции в США и, соответственно, рост ожиданий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС рынками. Однако пока реакция цен на черное золото на эти новости выглядит довольно сдержанной, отметил эксперт.

В остальном стоит отметить, что спрос остается на высоком уровне, а предложение нефти за ним не поспевает — у многих членов ОПЕК закончились свободные мощности. На этом фоне серьезный обвал цен на сырье не ожидается. В ближайшие дни нефть марки Brent сможет стоить 90-92 доллара за баррель, заключил Окромчедлишвили.

В 2022 году спрос на нефть вырастет до 100,8 млн баррелей. Такой прогноз представили ранее представители ОПЕК.

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нефть прогноз опек инфляция в сша
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