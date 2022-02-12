Актриса Зинаида Кириенко распределила имущество между родными еще при жизни

Москва, 12 февраля. Родным звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» Зинаиды Кириенко не придется спорить из-за ее наследства. Актриса заранее позаботилась об этом вопросе, переоформив имущество на близких.

Артистка любила проводить время в компании родных. Кириенко вырастила двоих сыновей, благодаря которым у нее появились трое внуков, две внучки и даже правнук.

Родные с удовольствием приезжали к актрисе на подмосковную дачу, расположенную недалеко от Клязьмы. Дом, построенный еще в 1965 году, пережил заметное преображение благодаря программе «Идеальный ремонт». После благоустройства строение превратилось в небольшой особняк с террасой, зоной отдыха и мангалом.

Кроме того, звезде советского кино принадлежала столичная квартира, расположенная в районе Таганки. Канал ТВЦ помог Кириенко с ремонтом жилья. Сначала новый облик приобрела спальня, а затем — кухня. В обоих помещениях не только сделали ремонт, но и поменяли всю мебель.

Еще при жизни актриса распределила все имущество между родными, пишет блогер Марина Мэй. Народная артистка РСФСР не желала, чтобы кто-то делил ее наследство. Глядя на коллег своего возраста, Кириенко не хотела так же ходить по ток-шоу и ругаться там с родными, позорясь на всю страну.

Напомним, Зинаида Кириенко, которой было 88 лет, скончалась в ночь на 12 февраля. Сын актрисы Максим Тарасевский рассказывал, как прошли последние дни ее жизни.