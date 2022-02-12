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Путин начал переговоры с Байденом по вопросу Украины

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:30
Политика
Путин начал переговоры с Байденом по вопросу Украины
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 12 февраля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приступили к телефонным переговорам. Об этом сообщили в Белом доме.

По информации администрации США, разговор глав государств начался в 19:04 по московскому времени. Ожидается, что в рамках беседы стороны обсудят сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

«Президент Байден и Владимир Путин прямо сейчас беседуют. Звонок начался в 11:04 (по Вашингтону. — Прим. ФАН)», — написала в Twitter корреспондент NBC Келли О'Доннелл.

Владимир Путин сегодня также провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора политики обсудили украинский кризис и пути его урегулирования. Глава российского государства донес до Парижа тот факт, что страны Запада не собираются подталкивать Киев к реализации Минских соглашений по Донбассу.

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