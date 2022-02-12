Министры ПНЕ Ливии подают в отставку после избрания Башаги новым премьером

Триполи, 12 февраля. По меньшей мере три министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии уже подали в отставку после избрания нового премьер-министра, которым стал Фатхи Башага. Об этом сообщает издание «218» со ссылкой на источник.

Заявление на увольнение написали глава МИД Наджла Мангуш, министр высшего образования Муса аль-Мукайриф и руководитель министерства внутренних дел Халед Мазен. Председатель кабмина Абд аль-Хамид Дабиба отклонил их попытку уйти с занимаемых постов.

Официальный пресс-секретарь нелегитимного правительства Мухаммад Хаммуда заявил, что ПНЕ осуществляет деятельность в штатном режиме и все госслужащие находятся в штаб-квартире в Триполи.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей Ливии во время заседания в Тобруке назначила Фатхи Башагу на пост главы нового правительства. В ближайшие две недели он обязан подготовить и представить парламенту список кабинета министров для согласования и утверждения.

Абд аль-Хамид Дабиба решил привлечь внимание к своей персоне накануне выборов нового премьера. В ночь на 10 февраля он инсценировал покушение на свою жизнь. Неизвестные боевики обстреляли его автомобиль и скрылись. Политик не получил никаких увечий. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал этот «спектакль» попыткой главы ПНЕ ухватиться за власть.