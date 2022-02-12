Вологодские волонтеры помогают пенсионерам в освоении цифровых технологий

Вологда, 12 февраля. Волонтеры помогают пожилым людям в Вологде устанавливать и настраивать цифровые устройства, такие как компьютеры, планшеты, ноутбуки и смартфоны.

Соответствующий проект реализуется общественной организацией «Созидание» при грантовой поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских грантов. Чтобы вызвать добровольца, пенсионеры могут обратиться на горячую линию.

«Пенсионеры тянутся за молодежью: они хотят общаться в соцсетях со своими внуками, друзьями, коллегами, звонить бесплатно через WhatsApp, Viber, совершать онлайн-покупки, продвигать результаты своего творчества на просторах интернета, охотно интересуются "умными" технологиями и готовы учиться быть в тренде», — отметил руководитель ВРОО «Созидание» Павел Горбунов.

Добровольцы помогают пенсионерам в разных уголках России. Например, благотворительный проект «Подари дрова» от НКО «Доброе дело» принес тепло в дома пожилых людей в Торжке. Организаторы выразили благодарность тем, кто поддержал идею и принял участие в ее реализации.