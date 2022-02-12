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Донбасс сегодня: Киев готовится наступать, военные ВСУ продают американскую помощь
Политика
Донбасс сегодня: Киев готовится наступать, военные ВСУ продают американскую помощь
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 12 февраля. ДНР под огнем минометов и гранатометов ВСУ. Киев продолжает подготовку к наступлению на Донбасс. Армия Украины проводит занятия по применению ударных БПЛА. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Украины четыре раза обстреливала населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся на всех направлениях обороны ДНР. Применялись 82-мм минометы, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Под огнем были Горловка, Саханка, Веселое и Доломитное. Пострадавших и разрушений нет.

В Луганской Народной Республике нарушений режима прекращения огня в минувшие сутки не зафиксировано. В то же время луганчане сообщают о стягивании противником дополнительных средств к линии боевого соприкосновения. По данным разведки ЛНР, за неделю войска Киева разместили более 30 дополнительных единиц техники в десяти населенных пунктах.

Киев продолжает подготовку к наступлению на Донбасс

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили информацию, которая подтверждает намерения Киева провести масштабную наступательную операцию против республик. Согласно полученным разведкой данным, командование ВСУ приступило к переброске дополнительных частей механизированного соединения из Харьковской области в район Светлодарской дуги (дебальцевское направление).

На аэродром Краматорска, где располагается командный пункт штаба Операции объединенных сил (ООС), переброшен зенитно-ракетный дивизион С-300 из Одесской области из состава 160-й зенитно-ракетной бригады. Под Донецком командование восточной группировки ВСУ провело занятия с новыми сформированными бронированными группами 43-й и 54-й отдельной механизированной бригады. Внимание уделялось взаимодействию наступающих подразделений и осуществлению непрерывной артиллерийской поддержки.

Донбасс сегодня: Киев готовится наступать, военные ВСУ продают американскую помощь
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, командование силовой операции Киева изменило порядок применения реактивных артиллерийских дивизионов, которые теперь будут применяться побатарейно. Передвижение РСЗО и заряжающих машин зафиксировано разведкой ДНР в районах нескольких городов на удалении не более 30 км от линии соприкосновения. В Донецке считают, что противник в момент начала наступления будет наносить массированные удары из РСЗО не только по местам дислокации и позициям НМ ДНР, но и по критически важным гражданским объектам республики.

Армия Киева проводит занятия по применению ударных БПЛА

Далеко не всегда подобные мероприятия заканчиваются успешно. На днях украинские силовики проводили занятия по применению БПЛА, оборудованных устройствами сброса боеприпасов, в районе Золотого Луганской области. Как сообщают в управлении Народной милиции ЛНР, во время очередного запуска беспилотника при наборе высоты произошел сброс взрывного устройства прямо на позиции оператора. В результате военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ скончался от полученных ранений.

Военные ВСУ продают американскую помощь

Пока украинский министр обороны Алексей Резников постит в социальных сетях хвалебные оды американскому правительству за поставки военной помощи «для борьбы с агрессором», простые военнослужащие ВСУ эту самую военную помощь распродают по довольно приемлемым в народе ценам. В управлении Народной милиции ЛНР сообщили о задержании военной полицией Украины трех солдат ВСУ во время продажи военного имущества в Луганской области.

Группа военнослужащих вступила в сговор в момент разгрузки партии боеприпасов и другого военного имущества, доставленных для пополнения полевых складов. Злоумышленники похитили четыре цинка с патронами калибра 7,62 мм и два прибора ночного видения, которые поступили в ВСУ в качестве помощи от американцев.

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