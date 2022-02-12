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Сборная России завершила соревновательный день ОИ-2022 на восьмом месте в медальном зачете

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:31
Олимпийские игры 2022
Сборная России завершила соревновательный день ОИ-2022 на восьмом месте в медальном зачете
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand

Пекин, 12 февраля. Сборная России занимает промежуточное восьмое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2022 года.

Одну медаль завоевали спортсмены из РФ, участвующие в ОИ-2022, 12 февраля. Женская национальная команда по лыжным гонкам одержала победу в эстафете, принеся сборной России третье золото на Играх в Пекине.

После очередного соревновательного дня лидерство в медальном зачете ОИ-2022 удерживает Германия, в активе которой 14 наград различного достоинства. Сборные Норвегии и США располагаются на втором и третьем месте соответственно. Российская олимпийская команда, выступающая в Пекине под флагом ОКР, занимает восьмую позицию в медальном зачете. В активе спортсменов из РФ 13 наград различного достоинства.

Зимние Игры 2022 года проходят в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Сборная России завершила соревновательный день ОИ-2022 на восьмом месте в медальном зачете
спорт олимпиада сборная россии медальный зачет ои-2022
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