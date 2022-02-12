Алжирская нефтегазовая компания Sonatrach возобновит работу в Ливии

Алжир, 12 февраля. Нефтегазовая компания Sonatrach объявила о скором возобновлении операций в Ливии. Об этом сообщает издание Libya Review.

Генеральный менеджер Тофик Хаккар посетил Триполи, где встретился с коллегами из Национальной нефтяной корпорации. Итогом переговоров стало заключение соответствующего соглашения.

«Представители Алжира и Ливии подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление отношений в нефтегазовой отрасли. В рамках договора Sonatrach приступит к выполнению обязательств по разработке открытых месторождений», — говорится в заявлении.

Тофик Хаккара добавил, что Sonatrach с 2014 года вложила150 миллионов долларов в Ливию и инвестирует еще 50 млн для скорейшего возвращения к работе на территории соседней страны.

Председатель ННК Мустафа Саналла приветствовал возвращение алжирской корпорации в качестве «важного» партнера и подтвердил готовность помочь дочерним компаниям на ливийском рынке.

«Обе стороны договорились подготовить партнерские программы в различных областях, таких как геофизика, геология, бурение, сварка и инспекция», — добавил Хаккара.

Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке. В настоящий момент добыча природного ресурса держится на уровне одного миллиона баррелей в сутки. Привлечение иностранных компаний к разработке месторождений способствует увеличению этого показателя.