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Народная милиция ЛНР сообщила о гибели бойца ВСУ на учениях с применением беспилотников

Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели бойца ВСУ на учениях с применением беспилотников
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Луганск, 12 февраля. Боец ВСУ скончался во время учебного занятия с операторами ударных беспилотников. Во время тренировки от дрона отсоединилась бомба, о чем сообщили представители Народной милиции ЛНР.

ВСУ продолжают нести небоевые потери в Донбассе. В субботу представитель Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщил, что украинские военные провели учения с беспилотниками в районе населенного пункта Золотое. Из-за неисправности дрона погиб один из бойцов.

«Во время очередного запуска дрона, при наборе высоты произошел непроизвольный сброс закрепленного взрывного устройства, который сдетонировал от удара о землю, нанеся одному из операторов тяжелые осколочные ранения, от которых он впоследствии скончался», — рассказал Мазейкин.

При этом учения с использованием дронов можно расценивать как нарушение дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе. Они вступили в силу летом 2020 года и ввели полный запрет на использование стрелкового оружия, ведение разведки и применении авиации, включая беспилотную. Однако глава ДНР Денис Пушилин сообщал о повышенной активности беспилотников ВСУ, несмотря на запрет.

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украина всу донбасс
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