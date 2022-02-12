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Швейцарский журналист Штекли считает, что Валиева не способна на употребление допинга

Олимпийские игры 2022
Швейцарский журналист Штекли считает, что Валиева не способна на употребление допинга
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 12 февраля. Швейцарский журналист из издания SRF Sport Филипп Штекли поддержал фигуристку Камиллу Валиеву после скандала с сомнительным результатом допинг-теста. По мнению сотрудника СМИ, спортсменка не способна на употребление веществ, улучшающих результаты.

Штекли пояснил, что мог бы поверить в использование допинга Валиевой, если бы ей было, например, 28 лет. Однако фигуристке всего 15, поэтому журналист считает, что ошибку допустил ее штаб.

«Не думаю, что Валиева действительно принимала запрещенные вещества и виновата, потому что она еще совсем юная. Маленькая девочка не способна на такое», — подчеркнул швейцарский журналист в беседе со Sport24.

Представитель СМИ назвал Валиеву великой спортсменкой и фантастической фигуристкой, которой не нужен никакой допинг. Штекли выразил надежду, что Россия сможет отстоять интересы участницы Олимпиады в Пекине. Как отметил журналист, в наше время спортсмен не может принимать никакие лекарства даже для здоровья, потому что абсолютно все попало под запрет.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря, обнаружили запрещенный триметазидин. Из-за этого фигуристке грозит отстранение от Игр в Китае. Дело россиянки рассмотрит комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) 13 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Швейцарский журналист Штекли считает, что Валиева не способна на употребление допинга
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