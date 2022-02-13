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Вывод иностранных военных с Украины поможет разрядке между Россией и Западом

Политика
Вывод иностранных военных с Украины поможет разрядке между Россией и Западом
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Даже при выводе иностранных военных с Украины информационный шум вокруг этого шага будет использован против России. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее Лондон заявил о том, что 12-го и 13 февраля британские военные инструкторы покинут территорию Украины.

«Если это произойдет, то будет хорошим знаком. Вы помните, с чего министр обороны РФ Сергей Шойгу начал встречу со своим британским коллегой Беном Уоллесом? Он попросил разъяснить, что британские военнослужащие делают на Украине», — сообщил политолог.

Владимир Корнилов также указал на еще один положительный результат решения Лондона.

«Если вывод британских, а еще лучше и канадских, и американских военных состоится (не важно под каким предлогом) — это станет шагом к разрядке во взаимоотношениях между Россией и Западом. В то же время все это преподносится со стороны нагнетания новой паники. Постоянные страшилки о российском вторжении не способствуют разрядке», — пояснил собеседник ФАН.

Историк Корнилов: Вывод иностранных военных из Украины поможет разрядке между Россией и Западом
facebook.com / Владимир Корнилов

В завершение он сказал, что, на его взгляд, способно послужить поводом для спекуляций, и добавил, что даже сам факт отъезда военных специалистов может повернуться в негативную сторону.

«Повторю, если военных все же выведут с Украины, это можно считать итогом встречи Сергея Шойгу с Беном Уоллесом. При этом информационный шум, который поднимается вокруг этой ситуации, в любом случае будет использован против России для нагнетания страха», — подытожил историк.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН предположил, для чего на самом деле Украина нужна коллективному Западу. По его мнению, тема событий вокруг этой страны позволяет отвлекать, например, население США от внутренних проблем.

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Все новости / Политика / Вывод иностранных военных с Украины поможет разрядке между Россией и Западом
украина шойгу британия владимир корнилов
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