Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с подлодкой Virginia

Москва, 12 февраля. Военный атташе посольства США в Москве был вызван в российское военное ведомство после нарушения границ РФ атомной субмариной Virginia.

Инцидент с участием американской АПЛ Virginia произошел в районе учений Тихоокеанского флота. Фрегат «Маршал Шапошников» после предупреждения нарушителям границы на русском и английском языках применил спецсредства.

Только после этого подлодка ВМС США была вынуждена покинуть пределы российских территориальных вод, двигаясь на максимальной скорости, сообщили в Минобороны РФ.