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Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с подлодкой Virginia

Армия
Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за инцидента с подлодкой Virginia
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Москва, 12 февраля. Военный атташе посольства США в Москве был вызван в российское военное ведомство после нарушения границ РФ атомной субмариной Virginia.

Инцидент с участием американской АПЛ Virginia произошел в районе учений Тихоокеанского флота. Фрегат «Маршал Шапошников» после предупреждения нарушителям границы на русском и английском языках применил спецсредства.

Только после этого подлодка ВМС США была вынуждена покинуть пределы российских территориальных вод, двигаясь на максимальной скорости, сообщили в Минобороны РФ.

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