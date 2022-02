Полиция Канады вытесняет протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор

Уинсор, 12 февраля. Полиция начала разгонять протестующих с моста Амбассадор на границе Канады и США через 12 часов после того, как в силу вступил приказ о прекращении блокады. Фото и видео с правоохранителями появились в социальных сетях. На кадрах вооруженные полицейские окружают стоянку протестующих, при этом не применяют силу.

Situation at #AmbassadorBridge now



Police outnumbering protesters and in municipal trucks inching closer to truck blockade. Snipers on @cbsa compound. McDonalds is open but no car access to College Ave. pic.twitter.com/EFpQkWuiKO — Ken Getty (@getty_ken) February 12, 2022

Полиция Уинсора в своем официальном аккаунте написала, что сотрудники приступили к обеспечению порядка и попросили водителей не приближаться к местам протеста.

«Полиция Виндзора и ее партнеры приступили к охране порядка на мосту Амбассадор и рядом с ним. Мы призываем всех демонстрантов действовать законно и мирно. В настоящее время пассажиров по-прежнему просят избегать районов, затронутых демонстрациями», — говорится в сообщении правоохранителей.

The Windsor Police & its policing partners have commenced enforcement at and near the Ambassador Bridge. We urge all demonstrators to act lawfully & peacefully. Commuters are still being asked to avoid the areas affected by the demonstrations at this time. — Windsor Police (@WindsorPolice) February 12, 2022

Несмотря на окружение, несколько десятков дальнобойщиков заявляют, что не собираются сдаваться и уезжать и обещают «держать линию».

Despite the police surrounding them and slowly moving closer, a few dozen Windsor protesters are still just standing around, vowing to “hold the line” pic.twitter.com/M8CxsIPZt9 — Thomas Daigle (@thomasdaigle) February 12, 2022

Ранее главный судья Джеффри Моравец из Верховного суда Онтарио приказал дальнобойщикам остановить протесты и блокаду моста Амбассадор, в противном случае он пригрозил подключить к разгону полицию.

Протесты в Канаде

Протесты в Канаде начались 29 января, после того как правительство ввело ограничение для невакцинированных водителей на пересечение границы с США. По новым правилам, в случае отсутствия прививки они должны выжидать двухнедельный карантин, прежде чем проехать. Колонна из нескольких тысяч машин прибыла в Оттаву, на акции также начали звучать призывы к отмене ковидных ограничений в целом. В столице пришлось ввести чрезвычайное положение. Митингующих поддержали в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и других городах.

Global Look Press / Liang Sen/XinHua

Последствия забастовки уже ощущаются как в Канаде, так и в Америке. Торговая палата США предупредила, что блокада моста Амбассадор «усугубляет нагрузку на цепочки поставок для производителей и других предприятий». Автоконцерны Ford и General Motors заявили, что сократили смены. Ущерб от блокады для Канады, по приблизительным подсчетам, составляет почти 40 миллионов долларов в день.