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Полиция Канады вытесняет протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:15
Весь мир
Полиция Канады вытесняет протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор
Global Look Press  /  Lin Wei/XinHua

Уинсор, 12 февраля. Полиция начала разгонять протестующих с моста Амбассадор на границе Канады и США через 12 часов после того, как в силу вступил приказ о прекращении блокады. Фото и видео с правоохранителями появились в социальных сетях. На кадрах вооруженные полицейские окружают стоянку протестующих, при этом не применяют силу.

Полиция Уинсора в своем официальном аккаунте написала, что сотрудники приступили к обеспечению порядка и попросили водителей не приближаться к местам протеста.

«Полиция Виндзора и ее партнеры приступили к охране порядка на мосту Амбассадор и рядом с ним. Мы призываем всех демонстрантов действовать законно и мирно. В настоящее время пассажиров по-прежнему просят избегать районов, затронутых демонстрациями», — говорится в сообщении правоохранителей.

Несмотря на окружение, несколько десятков дальнобойщиков заявляют, что не собираются сдаваться и уезжать и обещают «держать линию».

Ранее главный судья Джеффри Моравец из Верховного суда Онтарио приказал дальнобойщикам остановить протесты и блокаду моста Амбассадор, в противном случае он пригрозил подключить к разгону полицию.

Протесты в Канаде

Протесты в Канаде начались 29 января, после того как правительство ввело ограничение для невакцинированных водителей на пересечение границы с США. По новым правилам, в случае отсутствия прививки они должны выжидать двухнедельный карантин, прежде чем проехать. Колонна из нескольких тысяч машин прибыла в Оттаву, на акции также начали звучать призывы к отмене ковидных ограничений в целом. В столице пришлось ввести чрезвычайное положение. Митингующих поддержали в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и других городах.

Полиция Канады вытесняет протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор
Global Look Press / Liang Sen/XinHua

Последствия забастовки уже ощущаются как в Канаде, так и в Америке. Торговая палата США предупредила, что блокада моста Амбассадор «усугубляет нагрузку на цепочки поставок для производителей и других предприятий». Автоконцерны Ford и General Motors заявили, что сократили смены. Ущерб от блокады для Канады, по приблизительным подсчетам, составляет почти 40 миллионов долларов в день.

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