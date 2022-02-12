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Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:02
Экономика
Россиянам объяснили, как грамотно потратить 500 тысяч рублей на вторичном авторынке
lada.ru  /  LADA 2017

Москва, 12 февраля. Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев оценил перспективы покупки авто за полмиллиона рублей.

Ряд параметров определяет, каким именно должен быть идеальный бюджетный подержанный автомобиль, отметил в комментарии iReactor специалист.

В этом вопросе важны цена и конкретная сумма на покупку транспортного средства, его фактический пробег, а также желаемые технические характеристики модели, считает Архиреев.

«За 500 000 рублей выбор будет невелик. Скорее всего, это будут машины отечественных брендов. Можно купить Lada Granta или Vesta, которым будет до семи лет. Это будут свежие автомобили с вероятностью минимального повреждения кузова и небольшим пробегом», — рассказывает эксперт.

При этом главред «Автоброкер Клуба» добавляет, что в б/у машину можно еще будет вложить дополнительно несколько сотен тысяч рублей, после чего рыночная стоимость экземпляра почти не изменится.

Архиреев рекомендует исключить покупку представителей китайской автомобильной промышленности, так как запчасти на такие аппараты найти достаточно трудно, а спецов по починке «китайцев» в России еще немного.

Тем не менее, не все аналитики согласятся с мнением эксперта. Специалисты портала Naavtotrasse считают, что за 300 тыс. рублей в России можно найти пять надежных иностранных автомобилей на вторичном рынке.

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