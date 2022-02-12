Иракские войска ведут борьбу с терроризмом на фоне растущих межклановых конфликтов

Багдад, 12 февраля. Иракские силовые структуры обнаружили в западной провинции Анбар несколько тайников с вооружением, предположительно принадлежавших членам спящих ячеек «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Один схрон был найден в результате совместных поисковых мероприятий разведывательных органов двух бригад в районе населенного пункта Абу-Тайбан неподалеку от города Эр-Рамади, административного центра провинции. В нем находились 19 реактивных и девять 120-мм минометных снарядов, а также четыре самодельных взрывных устройства. Впоследствии саперы ликвидировали боеприпасы путем подрыва.

Iraqi security forces seize rockets and explosives in al-Anbarhttps://t.co/UeQ9V48NKB — SHAFAQ News (@Shafaqnews) February 12, 2022

О втором тайнике сообщило иракское народное ополчение «Хашд Шааби». Его обнаружили в населенном пункте Эль-Каим: в нем среди двух с лишним десятков ракет 17 были австрийского производства. Третий схрон в пустынном районе на западе провинции также нашли и ликвидировали ополченцы, там хранилось четыре минометных снаряда и некоторое количество пластита.

Федеральное агентство новостей /

С начала 2022 года в различных частях Ирака проходят сразу несколько операций по зачистке территории страны от действующих там ячеек ИГ, оставшихся после победы над основными силами группировки в 2017 году. Однако заметных результатов эти действия пока не принесли, поскольку террористы, как и прежде, устраивают подрывы на пути следования военных колонн. Несколько дней назад из-за двух терактов в республике погибли девять человек, большинство из которых были служащими армии.

Внутренние конфликты

Обстановка в регионе накаляется и за счет племенных, межконфессиональных и внутриполитических конфликтов. Как сообщается, 10 февраля в городе Аль-Амара, центре провинции Майсан, прогремело несколько взрывов. Один из них произошел неподалеку от дома члена движения «Бригада мира» Абу Аббаса аль-Хамрани, второй — возле одной из частных школ, третья бомба была заложена в канализации. На следующий день целью атаки стал дом местного фармацевта, в который злоумышленники забросили гранату, сам хозяин при этом не пострадал.

Указанным событиям предшествовала череда убийств местных общественных деятелей, чиновников и представителей служб безопасности. В частности, среди погибших оказался один из членов «Бригады мира», которая связана с движением Муктады ас-Садра — известного шиитского политика, выступающего против иностранного вмешательства в дела Ирака, в том числе иранского. После прошедших недавно выборов Ас-Садр является лидером крупнейшей фракции в парламенте.

An explosion shakes Maysan, no casualtieshttps://t.co/uQyurtFV9X — SHAFAQ News (@Shafaqnews) February 11, 2022

Также жертвами нападений стали майор из провинциального управления полиции и один из сотрудников судебной власти, занимавшийся борьбой с наркотиками. Сам Ас-Садр заявил, что частично эти преступления объяснялись конфликтом между его последователями и шиитским военизированным движением «Асаиб Ахль аль-Хак», тесно связанным с Тегераном и ливанской «Хезболлой». В прошлом году отношения между «садристами» и сторонниками Ирана заметно обострились после уверенной победы первых на парламентских выборах, в то время как вторые потеряли немало мест в Совете представителей.

Формальный инструктаж

В связи с ростом криминогенной обстановки в провинции, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в сопровождении глав минобороны и МВД прибыл в Майсан и провел ряд встреч с главами местных правоохранительных органов, отвечающих за безопасность в южных регионах. Однако это вряд ли сильно изменит ситуацию в провинции, где, по словам чиновников, на фоне бессилия служб безопасности процветает наркоторговля, а межклановые стычки или боестолкновения с полицией могут длиться по нескольку дней, причем иногда с применением тяжелого вооружения.

Тем не менее, Тегеран, которому подконтрольны некоторые из группировок-участников таких конфликтов, отрицает связь со внутренними распрями своего соседа. Накануне иранский посол в Ираке подчеркнул, что «ни один террорист» не проник в эту страну из Ирана, и напомнил о поддержке, которую его государство оказывало в борьбе с «Исламским государством».

Он заявил, что двум правительствам необходимо прекратить «переговоры через средства массовой информации» и наладить сотрудничество в экономической, политической, оборонной и социальной областях, уважая при этом суверенитет соседа. Но этот призыв скорее стал напоминанием о том, что Ирак зависит от импорта товаров и энергоресурсов из Ирана, а также насколько сильно в Багдаде тегеранское лобби.

1 Организация запрещена на территории РФ.