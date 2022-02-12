Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.

Во время рабочей беседы стороны обсудили ситуацию вокруг реакции Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», — сказано в сообщении.

Сегодня Владимир Путин уже провел переговоры с еще одним лидером — президентом Франции Эмануэлем Макроном. Во время телефонного разговора главы государств обсудили обстановку вокруг Украины, а также нежелание Запада подталкивать Киев к выполнению минских договоренностей.

В Кремле ранее сообщили, что российский лидер 12 февраля поговорит с президентом США Джо Байденом.