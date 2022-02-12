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«Физкульт-привет». Награды Олимпиады, «коллекция» Большунова и антирекорд Овечкина

Спорт

В новом выпуске шоу «Физкульт-привет» разберем успехи и неудачи наших спортсменов, а также события из мира футбола, хоккея и киберспорта. 

Александр Большунов может стать величайшим русским лыжником всех времен. На радость болельщикам, он завоевал уже две медали на Олимпийских играх в Пекине. А всего у 25-летнего спортсмена уже шесть олимпийских наград. Предыдущим рекордсменом был заслуженный мастер спорта Николай Зимятов. За свою карьеру он взял пять медалей.

Вы узнаете причину допингового скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сможет ли девушка доказать свою невиновность и продолжить участие в Олимпиаде? Также расскажем, почему лыжница Наталья Непряева уступила обидные 0.1 секунды в борьбе за бронзовую медаль.

Кроме того, вас ждут подробности трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля из футбольного клуба «Ривер Плейт» в ЦСКА, статистика хоккейных успехов и поражений Александра Овечкина, марафон финского и румынского киберспортсменов и многое другое. Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет!».

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