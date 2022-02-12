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Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 19:16
Общество
Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
twitter.com  /  @DefenceHQ

Москва, 12 февраля. Пользователи Twitter приметили на совместной фотографии британских и российских дипломатов картину с изображением великих полководцев времен Второй Мировой войны.

Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес вместе с начальниками штабов двух стран Валерием Герасимовым и Тони Радакином были сфотографированы на фоне полотна, где запечатлены фельдмаршал Бернард Монтгомери, генерал Дуайт Эйзенхауэр и маршалы Георгий Жуков и Жан де Тассиньи. Британские пользователи Сети восхитились картиной.

«Я прикован к картине за ними», — написал Paul Tromans.

«Вот именно. Монти, Айк и другие. Союзники...» — ответил ему Paul Butterworth.

Юзеры с иронией прокомментировали высказывание главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в составе делегации посетила Москву накануне. Министр иностранных дел проявила неосведомленность в географии и признала Воронежскую и Ростовскую область украинскими.

Англичан поразила картина на общем фото министров обороны России и Великобритании
Global Look Press / Mark Thomas/Keystone Press Agency

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», — заявил пользователь geroman.

«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», — ответил Donald Twaine.

Британские военные прибыли в Москву для обсуждения Украины и Минских соглашений. По словам Шойгу, встреча прошла плодотворно и предметно. В отличие от состоявшихся в четверг переговоров между министрами иностранных дел двух стран — Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

Российский политик и общественный деятель Николай Стариков заявил, что мы являемся свидетелями деградации элиты, которая сегодня приходит в политику Соединенного Королевства: времена Маргарет Тэтчер и прочих политиков высокого интеллектуального уровня с грандиозным профессиональным опытом для Лондона остались в прошлом.

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шойгу уоллес лиз трасс
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